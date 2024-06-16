الحوثيون: تنفيذ 3 عمليات عسكرية على مدمرة أمريكية وسفينتين

أعلن الحوثيون، اليوم الأحد، تنفيذ 3 عمليات ضد مدمرة أمريكية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي، وذلك حسبما أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل قبل قليل.





وقال العميد يحيى سريع، المتحدث باسم الحوثيين: "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردًا على الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة، وردًا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفّذت القوة الصاروخية والقوات البحرية في قواتنا المسلحة عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر".

أضاف سريع، أن العملية الأولى استهدفت مدمرة أمريكية بعدد من الصواريخ الباليستية، والثانية استهدفت سفينة "CAPTAIN PARIS" بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وذكر في بيانه أن سلاح الجو المسيّر نفّذ عملية عسكرية ثالثة استهدفت سفينة "Happy Condor" في البحر العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة.

وأكد المتحدث باسم الحوثيين أن استهداف السفينة جاء بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخولِ إلى موانئ إسرائيل، مؤكدًا أن العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح.