ضابط في جيش الاحتلال: لا يوجد حماية للقوافل العسكرية في غزة

جدة - نرمين السيد - دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه لا توجد حماية للقوافل العسكرية في غزة، بحسب ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي.





وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ الجيش الإسرائيلي، غير مُستعد لاستمرار الحرب في قطاع غزّة. وقال الضابط الإسرائيلي إنّ القوات الإسرائيلية تتجول على الأسطح وبالقرب من النوافذ وداخل المنازل في قطاع غزّة مثل البط في حقل الرماية. واليوم، أكّد قائد ذراع البر السابق في احتياط "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اللواء غاي تسور، أنّه لا يوجد أي جدوى من العمل العسكري في قطاع غزة من دون عمل سياسي، منتقدًا بذلك أداء المستوى السياسي ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

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