ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 662 منذ 7 أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 09:31 صباحاً - ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن عدد قتلى جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر المنصرم، ارتفع ليصل إلى 662 قتيلًا، منهم 312 قتيلًا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، عن ضابط كبير في جيش الاحتلال، قوله إن الجيش، غير مُستعد لاستمرار الحرب في قطاع غزة.

وقال الضابط الإسرائيلي إنّ القوات الإسرائيلية تتجول على الأسطح وبالقرب من النوافذ وداخل المنازل في قطاع غزّة مثل "البط في حقل الرماية".

وأضاف الضابط الإسرائيلي أنه "لا يوجد حماية للقوافل العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة"، مُشيرًا إلى أن "هناك أمورًا لا يوجد فيها استعدادات لقتال جيد داخل القطاع".

وفي وقتٍ سابقٍ، أكد قائد ذراع البر السابق في احتياط جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء جاي تسور، أنه لا يوجد أي جدوى من العمل العسكري في قطاع غزة من دون عمل سياسي، منتقدًا بذلك أداء المستوى السياسي ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وقال "تسور" إن كل تصريحات المستوى السياسي تهدف إلى تبرير استمرار الحرب، التي كان ينبغي أن تنتهي منذ فترة طويلة، مُشيرًا إلى أن "ما تهدف إليه الحكومة بأمر نتنياهو، هو أن نبدأ بالقول إننا نقاتل في رفح الفلسطينية، حتى لا تسقط هذه الحكومة".