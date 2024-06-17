مسؤول إسرائيلي: بن غفير يشكل خطرا على أمننا ولن نسمح بانضمامه للمجلس الجديد

جدة - نرمين السيد - نقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤول أمني، قوله إننا "لن نسمح بانضمام بن غفير إلى المجلس الجديد لأنه يشكل خطرا على أمن إسرائيل"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن المجلس الجديد لإجراء المشاورات السياسية يضم وزيري الدفاع والشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي. وأفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيشكل مجلسا جديدا محدودا بدلا من مجلس الحرب الملغى لإجراء المشاورات الحساسة. وقبل قليل، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب بن غفير الانضمام إليه.

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