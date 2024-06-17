العالم اليوم - غريفيث: القصف على غزة حول القطاع لجحيم على الأرض

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يونيو 2024 01:25 مساءً - قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفث إن القصف الإسرائيلي على غزة، في أعقاب هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي، حول القطاع البائيس والفقير والمحاصر إلى "جحيم على الأرض".

جاء ذلك في مقال رأي نشره، مارتن غريفيث، في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، بعنوان "زعماء العالم خذلونا".

وقال غريفيث إنه أمضى الكثير من حياته المهنية في مناطق الحرب أو على أطرافها، ولكن "لم يهيئني أي شيء بشكل كامل لاتساع وعمق المعاناة الإنسانية التي شهدتها خلال السنوات الثلاث التي قضيتها كمنسق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة".

وتطرق غريفيث إلى الصراع في تيغراي بإثيوبيا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والصراع في السودان قبل أن يصل إلى الحرب على غزة.

وفي هذا الشأن قال غريفيث "ثم جاءت هجمات حماس المروعة في السابع من أكتوبر على إسرائيل، وما تلاها من قصف لغزة، والذي حول القطاع الفقير الخاضع للحصار إلى جحيم على الأرض. وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 37,000 شخص في غزة قتلوا، وتم إجبار جميع السكان تقريبًا على ترك منازلهم، والعديد منهم عدة مرات".

وأضاف "لقد أصبح توصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان الذين يقفون على حافة المجاعة أمراً شبه مستحيل، في حين قُتل العاملون في المجال الإنساني والأمم المتحدة بأعداد غير معقولة".

وتابع قائلا: "وهذا هو على وجه التحديد الوضع الذي كان المقصود من النظام العالمي الحديث، الذي نشأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية والذي تجسد بطموح صادق في ميثاق الأمم المتحدة، أن يمنعه. إن معاناة الملايين من البشر دليل واضح على فشلنا".

وأضاف "وفي جوهر الأمر، لا أعتقد أن هذا الفشل يقع على عاتق الأمم المتحدة. وفي نهاية المطاف، لا تكون قيمة الهيئة إلا بقدر الالتزام والجهد والموارد التي يبذلها أعضاؤها".

وأوضح "وفي اعتقادي أن هذا يشكل فشلاً لزعماء العالم: فهم يخذلون الإنسانية من خلال كسر الاتفاق بين الناس العاديين وأولئك الذين تسيطر عليهم السلطة".

تدفق الإسلحة على إسرائيل

وقال أيضا "ويتجلى فشل القيادة أيضًا في الدعم غير المشروط تقريبًا الذي تقدمه بعض الدول لحلفائها في زمن الحرب، على الرغم من الأدلة الوفيرة على أنه يسمح بمعاناة واسعة النطاق وانتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي. ويمكنك أن ترى ذلك بشكل خاص في غزة، حيث تتعرض حياة المدنيين والبنية التحتية لضرر مفرط".

وأردف "ويمكنك أن ترى ذلك أيضًا في عرقلة وتسييس المساعدات الإنسانية، في حين ينتشر الجوع والمرض ويعاني العاملون في المجال الإنساني والعاملون في مجال الرعاية الصحية والصحفيون من خسائر غير مقبولة. وما علينا إلا أن ننظر إلى الأسلحة التي استمرت في التدفق إلى إسرائيل من الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى، على الرغم من التأثير المروع الواضح للحرب على المدنيين".

وفي ختام مقاله، قال غريفيث "وبينما أستعد للتنحي بعد 3 سنوات من العمل كرئيس للجهود الإنسانية للأمم المتحدة، فإن هذا هو ندائي للقادة نيابة عن المجتمع الإنساني وجميع الأشخاص الذين نخدمهم: ضعوا المصالح الضيقة والانقسام والصراع جانباً. إعادة الإنسانية والتعاون وآمال الناس في عالم أفضل وأكثر مساواة إلى قلب العلاقات الدولية".