حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جراء قصف إسرائيلي استهدف الجنوب اللبناني

أعلن حزب الله، مقتل أحد عناصره جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة سلعا في الجنوب اللبناني، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





في آخر المستجدات تسببت صواريخ حزب الله التي ارتفعت وتيرتها بالآونة الأخيرة بحرق أكثر من 12800 فدان من الغابات في مرتفعات الجولان والجليل الأعلى المحتلة، وفقًا لإحصائيات نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله، إن جزءًا كبيرًا من هذه الحرائق اندلع في الأسبوعين الماضيين.

وباتت الحرائق سلاحًا في الصراع المستعر بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأشهر القليلة الماضية.