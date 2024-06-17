الأمم المتحدة: الحرب الإسرائيلية حولت قطاع غزة إلى جحيم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 06:31 مساءً - قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن قصف الاحتلال على غزة حول القطاع الفقير الخاضع للحصار إلى جحيم على الأرض، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأضاف مارتن جريفث:" توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة الذين يقفون على حافة المجاعة أمر شبه مستحيل".

وفي سياق منفصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تبذل جهدا بالتعاون مع مصر وقطر لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار.

وأضافت الخارجية الأمريكية:" لا نريد رؤية تصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وبدأنا جهدا دبلوماسيا للحيلولة دون ذلك".

وأشارت إلى أن التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يؤجج التوتر في المنطقة بأسرها.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن العقبة أمام مقترح وقف إطلاق النار في غزة الآن هي حماس.