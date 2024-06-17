هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يدرس نقل مسؤولية توزيع المساعدات بغزة للجيش

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن نتنياهو أبلغ مجلس الوزراء الأمني أنه يدرس نقل مسؤولية توزيع المساعدات في غزة إلى الجيش، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن الخارجية الأمريكية، أعلنت أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الإسرائيليين لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين الوضع الإنساني في جنوب غزة.

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