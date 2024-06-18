الشاباك يفتح تحقيقا بشأن تسريب معلومات من الأجهزة الأمنية بعد 7 أكتوبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام عبري بأن جهاز الأمن الداخلي فى إسرائيل "الشاباك"، فتح تحقيقًا بشأن شبهات تسريب معلومات من داخل الأجهزة الأمنية بعد 7 أكتوبر.





ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، يشتبه الشاباك في تسريب معلومات من أجهزة الأمن إلى قراصنة إنترنت عملوا لصالح إسرائيل.

وكشفت الهيئة ، يوم الإثنين، أن فرقة غزة حصلت على وثيقة مهمة تُفصح عن خطة حماس لاحتجاز عدد كبير من الرهائن، يتراوح ما بين 200 إلى 250 شخصًا.

وتُبين الوثيقة أن الجيش والمخابرات الإسرائيلية كانا على دراية بهذه الخطة قبل ثلاثة أسابيع من وقوع هجوم أكتوبر.

هذه المعلومة تشير إلى أن هناك تحذيرات مسبقة لم يتم التعامل معها بشكل كافٍ لمنع تنفيذ الخطة.

تتضمن الوثيقة شرحًا مفصلاً حول كيفية تنفيذ عملية احتجاز الرهائن، مع تقديم توجيهات واضحة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة التي قد تنشأ خلال العملية.