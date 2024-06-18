العالم اليوم - خلال 24 ساعة.. الجيش الأميركي يدمر 4 رادارات للحوثيين

انتم الان تتابعون خبر خلال 24 ساعة.. الجيش الأميركي يدمر 4 رادارات للحوثيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 03:24 صباحاً - أعلن الجيش الأميركي، يوم الاثنين، عن تدمير أربعة أجهزة رادار تابعة للحوثيين وقاربا وطائرة مسيرين خلال آخر 24 ساعة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على إكس إن الرادارات والقارب دمروا في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وتم تدمير الطائرة المسيرة فوق البحر الأحمر.

وأفادت القيادة المركزية بأنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية والسفن الأميركية أكثر أمانًا.

وشنت قوات أميركية-بريطانية ضربات على جماعة الحوثي في الحديدة الساحلية وجزيرة كمران باليمن، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت قناة المسيرة التي تديرها جماعة الحوثي، الاثنين، أن قوات أميركية وبريطانية شنت ما لا يقل عن ست غارات جوية على مطار الحديدة الدولي، وأربع هجمات على جزيرة كمران بالقرب من ميناء الصليف على البحر الأحمر.

واستهدفت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة جزيرة كمران للمرة الأولى منذ بدء الغارات الجوية على أهداف تابعة للحوثيين في أوائل فبراير.

تأتي الغارات عقب أول هجوم للحوثيين بصواريخ وقارب مسير وطائرات مسيرة. وألحق الهجوم ضررا بسفينتي الشحن (توتور)و(فيربينا) الأسبوع الماضي.