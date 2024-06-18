حريق هائل بمنشأة نفطية في روسيا.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - هجوم على منشأة نفط روسية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام أجنبي، إن حريقًا اندلع في خزان نفط بمنطقة روستوف بـ روسيا، جراء هجوم بطائرة مسيرة.





ووفقًا لوسائل إعلام روسية، اندلع حريق في مستودع للنفط في مدينة آزوف بمنطقة روستوف نتيجة هجوم بطائرة بدون طيار. وقال الحاكم الإقليمي فاسيلي جولوبيف إن صهاريج المنتجات النفطية تحترق، موضحًا أن الهجوم لم يسفر حتى الآن عن سقوط ضحايا. وجاء في منشوره عبر "تليجرام" أن “وحدة حالات الطوارئ التابعة لوزارة الطوارئ نظمت عملية إطفاء للحريق، فيما توجه رئيس الإدارة الإقليمية للدفاع المدني وحالات الطوارئ إلى مكان الحادث”.

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