نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب عن زيلينسكي: "أعظم تاجر سياسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات حادة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والدعم الأمريكي لكييف.

وخلال تجمع انتخابي في ديترويت، وصف ترامب زيلينسكي بأنه "أعظم تاجر سياسي إطلاقًا"، وذلك في إشارة إلى كسب الدعم الغربي لأوكرانيا.

وقال ترامب عن زيلينسكي: "لقد غادر قبل أربعة أيام إلى منزله ومعه 60 مليار دولار، ثم عاد ليطالب بـ 60 مليار دولار أخرى"، وأضاف: "مطالبه لا تنتهي أبدًا".

وتعهد ترامب بأنه سيعالج تلك المسألة في حال وصوله إلى البيت الأبيض.