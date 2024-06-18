القوات الأمريكية: تدمير 4 رادارات وسفينة لـ الحوثيين في اليمن

جدة - نرمين السيد - جانب من قصف أهداف حوثية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM) في بيان صدر مؤخرًا، أن القوات الأمريكية تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من تدمير أربعة رادارات تابعة للحوثيين وسفينة سطحية غير مأهولة (USV) في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.





ووفقًا لموقع "القاهرة الإخبارية"، أوضح البيان: "كما نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين أثناء تحليقها فوق البحر الأحمر". وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية. وأضاف البيان أن هذه الأنظمة تمثل تهديدًا وشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها لحماية حرية الملاحة وضمان أمان وأمان المياه الدولية للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.

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