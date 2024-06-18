جانتس لمبعوث بايدن: سندعم أي تحرك فعال لإزالة تهديد حزب الله

جدة - نرمين السيد - أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن عضو مجلس الحرب السابق، بيني جانتس، أبلغ المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، بأن الوقت للتوصل إلى اتفاق تسوية على الحدود مع لبنان ينفد، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، قال جانتس لمبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن، إننا "سندعم أي تحرك فعال لإزالة تهديد حزب الله". وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أكد في وقت سابق، إن تصاعد هجمات حزب الله يمكن أن تكون لها عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها، مؤكدا أن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من حزب الله اللبناني على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير. ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى دانيال هاجارى قوله: "تزايد اعتداء حزب الله يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا، والذى يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها".

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