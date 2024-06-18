عاجل- طائرة كواد كابتر إسرائيلية تطلق نيرانها على أهالي حي الزيتون

جدة - نرمين السيد - طائرة إسرائيلية

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن طائرة "كواد كابتر" إسرائيلية تطلق نيرانها على الأهالي ومنازلهم في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، أكدت مصادر طبية فلسطينية سقوط 17 شهيدًا إثر غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم. كما أفاد الإعلام الفلسطيني بسقوط شهيدين في قصف جوي لشارع الرشيد غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة. كما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت الماضي، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت 15 ألف طفل شهيد.

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