تايبيه: نراقب الوضع في مضيق تايوان عقب ظهور غواصة نووية صينية

وكانت حكومة تايوان، قد صرحت في وقت سابق بأن "الحفاظ على السلام في مضيق تايوان مسؤولية مشتركة لكلا جانبي المضيق".
وبحسب القناة الإخبارية، أكدت حكومة تايوان، أنها لم تكن أبدا جزءا من جمهورية الصين الشعبية.
وكان وزير الدفاع الصيني، دونج جون، قد طالب نظيره الأمريكي لويد أوستن، بعدم تدخل الولايات المتحدة في العلاقات بين الصين وتايوان.
وقال وزير الدفاع الأمريكي إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء النشاط العسكري الصيني بالقرب من تايوان.
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