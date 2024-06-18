القاهرة الإخبارية: إسرائيل أبلغت المبعوث الأمريكي قرب انتهاء العمليات برفح

جدة - نرمين السيد - أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن تل أبيب أبلغت المبعوث الأمريكي هوكشتاين، بأن العمليات في رفح الفلسطينية شارفت على الانتهاء، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نسف عددًا من المباني في حي تل السلطان، غرب مدينة رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة. وفي سياق آخر، ذكرت "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال أكد في بيان أن قرار الوقف التكتيكي المؤقت للنشاط العسكري في جنوب غزة لا يحتاج موافقة الحكومة، وأن وزير الدفاع هو المنوط باتخاذ أي قرار يتعلق بالوقف التكتيكي للعمليات العسكرية.

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