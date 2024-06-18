القاهرة الإخبارية: شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف منطقة القرارة بخان يونس

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بسقوط شهيدين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة القرارة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.





كانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد اعلنت أمس الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37347 شهيدا و85372 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وبحسب القناة الإخبارية، قالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 10 شهداء و73 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.