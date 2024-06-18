العالم اليوم - إسرائيل ترد على فيديو "حيفا": نصر الله يتفاخر والقرار اقترب

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل ترد على فيديو "حيفا": نصر الله يتفاخر والقرار اقترب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 08:18 مساءً - قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، يتفاخر بتصوير موانئ حيفا التي تديرها شركات دولية ضخمة من الصين والهند، ملوحا بقرار إسرائيلي وشيك "سيغير قواعد اللعبة" وسيعرض لبنان لضربات قاسية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في تصريحاته: "نحن نقترب جدًا من لحظة اتخاذ قرار بتغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله ولبنان".

وأضاف: "في حالة حرب شاملة، سيتم تدمير حزب الله وسيتعرض لبنان لضربات قاسية.. إسرائيل ستدفع ثمنا في الجبهة الداخلية والخارجية، ولكن مع أمة قوية وموحدة، وبكامل قوة جيش الدفاع الإسرائيلي، سنعيد الأمن لسكان الشمال".

وتأتي هذه التصريحات بعد نشر حزب الله اللبناني مقطع فيديو يظهر ما قال إنها لقطات صورتها طائرة مراقبة تابعة له لمواقع حساسة في إسرائيل، بما في ذلك موانئ بحرية ومطارات في مدينة حيفا.

ويظهر في المقطع الذي تجاوزت مدته 9 دقائق، صورا عالية الدقة لميناء حيفا بالكامل ومستوطنة الكريوت، بالإضافة إلى مجمع الصناعات العسكرية لشركة رفائيل للصناعات الدفاعية ومنصات للقبة الحديدية ومخازن صواريخ للدفاع الجوي.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الفيديو يتضمن مكاتب هيئة تطوير الأسلحة في خليج حيفا.

وأظهر الفيديو أيضا تكتلا عمرانيا في مستوطنة الكريوت، يضم 260 ألف مستوطن، في إشارة إلى الكلفة البشرية الكبيرة التي قد تتكبدها إسرائيل في حال اندلعت حرب شاملة مع الحزب.

ويتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق النار خلال الأشهر الثمانية الماضية، بالتزامن مع الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وتعمل الولايات المتحدة وفرنسا على التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض لإنهاء الأعمال القتالية التي تجري على الحدود الجنوبية للبنان.