البيت الأبيض: الرئيس بايدن له خطة قوية لخفض العجز في الموازنة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في مؤتمر صحفي، إن الرئيس جو بايدن وجه بالتواصل مع الكونجرس؛ للحصول على الموافقة على قانون الهجرة، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.





وأضاف أن الرئيس بايدن له خطة قوية لخفض العجز في الموازنة، مشيرًا إلى أنه وجه بالتواصل مع الكونجرس للحصول على الموافقة على قانون الهجرة.

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