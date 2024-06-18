نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول دولة في الاتحاد الأوروبي تبدأ بتعدين اليورانيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت شركة التعدين الفنلندية "تيرافام"، يوم الثلاثاء/ إن هلسنكي أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بتعدين اليورانيوم.

وأوضحت الشركة في بيان: "بدأت تيرافام في استخراج اليورانيوم الطبيعي بموقعها الصناعي في منجم سوتكامو (منجم في شمال شرق البلاد)، ومع بدء التشغيل، ستصبح فنلندا الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي ستنتج اليورانيوم".



وأضاف البيان: "من المتوقع أن تصل المؤسسة إلى طاقتها الكاملة بحلول عام 2026، وسيبلغ حجم إنتاج اليورانيوم نحو 200 طن سنويا".

وأوضحت الشركة أن "حجم الاستثمارات استعدادا للإنتاج بلغ نحو 20 مليون يورو".

وفي عام 2020، منحت الحكومة الفنلندية تصريحا بشأن تعدين اليورانيوم لشركة "تيرافام" بموجب قانون الطاقة النووية، مما سمح للشركة بالعمل على ذلك في منجم سوتكامو.

وأثار استخراج معادن بطاريات السيارات عام 2020، جدلا بيئيا في فنلندا، حيث تعتبر الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تحتوي تربتها على المعادن الأساسية اللازمة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بما فيها الكوبالت والليثيوم والنيكل.

وتضم مدينة سوتكامو الفنلندية منجما يعد أكبر مصدر للنيكل في أوروبا.