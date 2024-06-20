بوتين من فيتنام: القوات النووية الروسية دائما في حالة استعداد قتالي

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جدة - نرمين السيد - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام مباحثاته في فيتنام، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" أن "روسيا لا تطلب المساعدة من أحد في عملياتها العسكرية"، مشيرا إلى أن بلاده ليست بحاجة بعد إلى "شن ضربة نووية وقائية".
وأكد بوتين: روسيا تهتم بالتغيرات العالمية في المجال الأمني، مضيفا: "الناتو يتقدم نحو حدودنا وهذا ما يهدد أمننا".
ولا يستبعد بوتين "إمكانية توريد أسلحة روسية إلى كوريا الشمالية" موضحا: "المعاهدة مع كوريا الشمالية هي تجديد لمعاهدة قديمة بيننا".
وعن إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، قال بوتين إن "كييف ليست مهتمة بإجراء الانتخابات وستؤخرها إلى الأبد".
ونوه بوتين إلى أن "موقف الغرب السلبي من مقترحاتنا سيتغير وحينئذ ستتغير شروطنا أيضا"، مؤكدا أن "روسيا تحتفظ بالحق في إمداد دول أخرى بالأسلحة".
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