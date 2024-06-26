اليونان: الاتحاد الأوروبي يعمل على استقبال الأطفال المصابين جراء الحرب بغزة

ثمن وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابيتريتيس، دور الأردن في تحقيق السلام بالمنطقة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.





وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على استقبال الأطفال المصابين جراء الحرب في قطاع غزة.

كما أكد أن ما يجب العمل عليه حاليا هو تقليص الصراع في المنطقة وليس توسيعه.