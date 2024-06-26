اليونان: الاتحاد الأوروبي يعمل على استقبال الأطفال المصابين جراء الحرب بغزة

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جدة - نرمين السيد - وزير الخارجية اليوناني
وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على استقبال الأطفال المصابين جراء الحرب في قطاع غزة.
كما أكد أن ما يجب العمل عليه حاليا هو تقليص الصراع في المنطقة وليس توسيعه.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.
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