ترامب: بايدن هو القاتل الحقيقي لـ ملايين السود الذين أتوا عبر الحدود

جدة - نرمين السيد - جانب من مناظرة بايدن وترامب

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن شبكة "CNN" الأمريكية، أن رئيس الولايات المتحدة السابق والمرشح الحالي للانتخابات، دونالد ترامب، نفى علاقته بأي ممثلة إباحية، مؤكدًا أن هذه القضية سيتم الاستئناف ضدها.





وخلال أول مناظرة تجمعه بـ بايدن، اتهم ترامب الرئيس الأمريكي الحالي بأنه تسبب في التضخم وأنه القاتل الحقيقي لملايين السود الذين أتوا عبر الحدود، كما اتهمه أيضًا بأنه يدمر نظام الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي بسبب ما يتعرض له الأطباء في عهده. وأضاف: أريد تنظيف المياه والهواء ولدي أجندة قوية في هذا المجال ونخسر كل أشكال الطاقة في عهد بايدن". وتابع الرئيس الأمريكي السابق: "لم أستمر في دعم اتفاق باريس للمناخ لأن الولايات المتحدة وحدها التي كات تدفع لتمويل الاتفاق".

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