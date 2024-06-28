نتنياهو: إذا حدث اتفاق بعودة سكان الشمال لمنازلهم حينها يمكن التوصل لتسوية

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، نقلا عن نتنياهو قوله، إنه إذا توصلت إسرائيل لاتفاق يسمح بعودة سكان الشمال لمنازلهم يمكن حينها التوصل لتسوية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن جيش الاحتلال عاود عدوانه على الشعب الفلسطيني في حي الشجاعية بقطاع غزة.

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