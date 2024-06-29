جدة - نرمين السيد - مدرعة تابعة لـ جيش الاحتلال

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، تفجير عبوتين أرضيتين في عدد من آليات الاحتلال قرب موقع عيسى بتل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن فصائل فلسطينية، قالت في وقت سابق من اليوم، إنهم دمروا دمر آلية عسكرية للاحتلال بعبوة أرضية شديدة الانفجار قرب مسجد الهداية في حي تل الهوا بغزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فصائل فلسطينية: فجرنا عبوتين أرضيتين في عدد من آليات الاحتلال قرب جنوب غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.