ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة إلى 9700

جدة - نرمين السيد - الاحتلال ينفذ اعتقالات في الضفة الغربية

أعلنت هيئة شؤون الأسرى، ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 9700 معتقل، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية، خلال 24 ساعة، بينهم أسرى سابقون. وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في مدن وقرى الضفة الغربية، ومن بينها طولكرم التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة، أمس الثلاثاء، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة رامين شرق طولكرم، بعد إصابة 3 مستوطنين في إطلاق نار قرب القرية.

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