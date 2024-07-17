عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "نزوح وتشريد مستمر.. مشهد مأساوي في السودان جراء التوترات".





وقال التقرير: "نزوح وتشريد مستمران أصبح مشهدا مألوفا يعيشه السودانيون نتيجة استمرار الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع، فالعديد من الأسر تشتت شملها وتبدلت أحوالها المعيشية ليتحولوا من مواطنين إلى لاجئين داخل بلادهم".

وأضاف: "ولاية القضارف المجاورة للخرطوم والجزيرة أصبحت ملاذا للاجئين الفارين من أعمال العنف، فبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف فإن نحو 50 ألف شخص لجأوا للقضارف شرق السودان وهناك توقعات بوصول المزيد خلال الأيام المقبلة".

وتابع: "خيام نصبتها يونيسيف في القضارف من أجل إيواء النازحين الوافدين للمدينة وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية خاصة للأطفال، كما حرصت المنظمة الأممية على تقديم عدد من الأنشطة الترفيهية لهؤلاء الأطفال علها تنسيهم مرارة النزوح وقسوة الحرب".

واستطرد: "أوضاع مأساوية يعاني منها المواطن السوداني في ظل استمرار ذلك الصراع الذي جعل أسمى أمانيه هو البحث عن الأماني والاستقرار الذي فقده من أبريل العام الماضي".