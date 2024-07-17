الاحتلال يقصف مسجدا في مخيم النصيرات ويلحق أضرارا بالمنازل القريبة

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جدة - نرمين السيد - مخيم النصيرات
وبحسب القناة الإخبارية، قصف الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وألحق أضرارا بالمنازل القريبة.
ومرّ قطاع غزة بليلة ساخنة، تحديدا وسط القطاع، حيث لم تتوقف الغارات الإسرائيلية باتجاه مخيم النصيرات والبريج ومدينة دير البلح، وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ما يزيد عن 10 منازل وأدى ذلك إلى استشهاد ما يزيد عن 35 فلسطينيا خلال 24 ساعة.
كما استهدفت الغارات الإسرائيلية منازل المواطنين في مخيم النصيرات وأراضي راعية ومخيم البريج وإطلاق النار المتواصل من المروحيات الإسرائيلية تجاه المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح حتى هذه اللحظة والطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل إطلاق النار بشكل مكثف باتجاه شرق مدينة دير البلح.
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