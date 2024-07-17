لافروف: نرفض ما يحدث في قطاع غزة من عقاب جماعي

جدة - نرمين السيد - وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: إننا نرفض ما يحدث في قطاع غزة من عقاب جماعي، وذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.





وأضاف سيرجي لافروف، أن استمرار إغلاق المعابر يفاقم من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. ونوه وزير الخارجية الروسي، إلى أنه يجب تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بفلسطين لإنهاء الحرب. وأشار «لافروف» إلى أن قطاع غزة يشهد انتشارًا للأوبئة وانهيارًا في بنيته التحتية، مضيفًا أن ما حدث في قطاع غزة من قتل وتدمير يمثل كارثة إنسانية.

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