روسيا تلوّح بالنووي ردا على نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا

جدة - نرمين السيد - نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن موسكو لا تستبعد نشر صواريخ ذات رؤوس نووية ردا على نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، قد أكد أن نشر الولايات المتحدة لصواريخ بعيدة المدى في ألمانيا سيؤدي إلى تصاعد التوترات، مما يعيد الأوضاع إلى حقبة الحرب الباردة. جاء هذا التصريح في مقابلة تناول فيها بيسكوف خطط الولايات المتحدة لنشر هذه الصواريخ في ألمانيا بحلول عام 2026.

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