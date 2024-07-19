نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلينكن: انقطاع الخدمات التكنولوجية اليوم لم يكن بسبب القرصنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن ما حدث اليوم في مطارات العالم من انقطاع للخدمات التكنولوجية، كان ناجما عن خلل تقني وليس هجوما إلكترونيا.

وقال بلينكن في المنتدى الأمني ​​السنوي لمعهد "أسبن":"ما أفهمه هو أنه كان نوعا من الخلل في تحديث البرنامج. ولم يكن، على حد علمي هجوما ضارا من أي نوع".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أنه تمت معالجة السبب الرئيسي للخلل الفني العالمي لتشغيل منصة "مايكروسوفت 365 "، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك خلل في تشغيل بعض الخدمات والتطبيقات.

وأثر خلل في أحد منتجات شركة Crowdstrike على أنظمة الحوسبة حول العالم، ليشمل الضرر الناجم مشاكل عديدة في البنوك وشركات الطيران وشركات البث الإذاعي والتلفزيوني حول العالم.

ويعود الخلل إلى تحديث جديد لبرنامج CrowdStrike، يُسمى Falcon، أدى إلى تعطيل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام "ويندوز".

وأصدرت Crowdstrike اعتذارا بعد أن تسببت في فوضى عالمية اليوم الجمعة نتيجة الخلل التقني الناجم عن تحديث خاطئ لبرنامجها، ما تسبب في تعطل أجهزة الكمبيوتر التي تشغّل برامج "مايكروسوفت".