انت الأن تتابع خبر مدير مجمع الشفاء يتعرض للتعذيب بالمعتقل وعائلته تكشف التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد اعتقاله منذ تشرين ثاني الماضي من قبل قوات الاحتلال، بزعم العثور على بنية تحتية لحماس داخل المستشفى، كشفت عائلة مدير مجمع الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية، حجم التعذيب الذي يتعرض له داخل المعتقل.

وقالت عائلة أبو سلمية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتكسير يدي الدكتور وقدميه، ويقوم باهانته باستمرار ويجبره على المشي على أطرافه.

وكانت حركة حماس قد أدانت بشدة اعتقال مدير مجمع الشفاء، مطالبة الجهات الدولية بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالعمل على إطلاق سراحه فورا، ولكن لم يكن هناك أي استجابة لهذه المطالب.