انت الأن تتابع خبر فيديو جديد لأسير إسرائيلي مبتور اليد لدى القسّام .. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فيديو لأسير إسرائيلي يندد بما وصفه بإهمال حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأسرى، ويطالب بالعمل على الإفراج عنه.



ووجّه الأسير الذي قال إنه يعاني اصابة خطيرة -وقد ظهر مبتور اليد- انتقادات لاذعة لأداء الجيش الاسرائيلي وحكومة نتنياهو التي ترفض كلّ صفقات التبادل.



وأشار الأسير إلى أن ضربات جيش الاحتلال تسببت بمقتل أكثر من (70) أسيرا صهيونيا لدى كتائب القسام.