انت الأن تتابع خبر إصابات بالاختناق جراء إطلاق الغاز السام صوب مدرسة بالخليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، قنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب مدرسة طارق بن زياد في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الخليل ببيان، إن العشرات من الطلبة والمعلمين في المدرسة الواقعة في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال داخل وخارج المدرسة، وجرى معالجتهم ميدانيا من قبل طواقم إسعاف الهلال.