انت الأن تتابع خبر القسام تنشر فيديو لقائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو للمحتجز العسكري قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة أساف حمامي.



وقالت كتائب القسام، إن قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة أساف حمامي تم أسره في 7 أكتوبر.



وأشارت إلى أنه تعرض لإصابة أثناء اعتقاله، موجه رسالة للمجتمع الإسرائيلي مفادها أن "قيادة تترك قادة جيشها في الأسر"، مشيرًا في ذلك إلى حكومة نتنياهو وتعاملها مع ملف المحتجزين.



وكان أعلن جيش الاحتلال في وقت سابق، إن العقيد أساف حمامي (41 عاما) قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة، من كريات أونو (وسط) قُتل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وتم الاحتفاظ بجثمانه في قطاع غزة .