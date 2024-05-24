انت الأن تتابع خبر الإحتلال يستهدف قائد كتيبة بيت حانون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، إنه استهدف قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة حماس، برصاص قوات الاحتلال في نفق في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.



وذكر جيش الاحتلال بأن فياض "حسين فياض كان مسؤولا عن العديد من الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات (..) فضلا عن العديد من الهجمات بقذائف الهاون على المجتمعات الحدودية في شمال غزة".



وزعم أنه تم استهداف فياض في "نفق خلال عملية مشتركة نفذتها الفرقة 98 والقوات الخاصة للقوات الجوية ووحدة ياهالوم للهندسة القتالية" .