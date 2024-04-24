أخبار اليمن : حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في غزة

حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 34 ألفاً و262 شهيداً و77 ألفاً و229 مصاباً.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل جراءها للمستشفيات 79 شهيداً و86 مصاباً، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونوهت أنه "لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات"، حيث "لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة منذ 201 يوما على التوالي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، حيث يقصف الاحتلال المنشآت الصحية والمناطق السكنية ومنازل المواطنين ويهدمها فوق رؤوس ساكنيها، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، فضلا عن ما خلفه العدوان من مأساة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعيش مئات الآلاف من سكان القطاع في ظروف صعبة للغاية في ظل منع الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية وانعدام وجود الماء والغذاء والدواء والوقود.
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