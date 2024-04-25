أخبار اليمن : أمطار غزيرة.. تحذير من الصواعق والانهيارات

أمطار غزيرة.. تحذير من الصواعق والانهياراتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناَ على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة وإب.

ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات الضالع، البيضاء، شمال لحج، مأرب، الجوف وهضبة حضرموت.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ الضالع : 16.5 ملم، ذمار : 5.5، ذمار. رصابة : 0.6.

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ريمة، إب، تعز والبيضاء، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم عبورها أو التواجد في مجاريها.

كذلك حذر من الصواعق والانهيارات الصخرية والطينية عند هطول الأمطار، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.