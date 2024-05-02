أخبار اليمن : العراق يتأهل إلي أولمبياد باريس 2024

العراق يتأهل إلي أولمبياد باريس 2024تأهل المنتخب العراقي إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عقب فوزه على نظيره الإندونيسي 2-1 يوم الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس أمم آسيا لأقل من 23 عاما المقامة في قطر،

تقدم المنتخب الإندونيسي في الدقيقة 19 عن طريق إيفان جينر، وأدرك المنتخب العراقي التعادل في الدقيقة 27 عن طريق زيد تحسين.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، حيث نجح منتخب العراق في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الأول عن طريق علي جاسم.

وسيكون "أسود الرافدين" في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية، لينضم إلى منتخبات الأرجنتين، أوكرانيا والمغرب.

أما إندونيسيا، فستلعب مباراة فاصلة مع منتخب غينيا صاحب المركز الرابع في بطولة أمم إفريقيا لتحديد المتأهل منهما لأولمبياد باريس.