أخبار اليمن : بدء فعاليات المهرجان الوطني الأول للمانجو اليمني

بدء فعاليات المهرجان الوطني الأول للمانجو اليمنيبدأت اليوم بصنعاء فعاليات المهرجان الوطني الأول للمانجو اليمني، الذي تنظمه على مدى خمسة أيام وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بأمانة العاصمة، وبإشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري.

وخلال افتتاح المهرجان الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى عبده الجندي ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار الشيخ حسن عبدالرزاق ورئيس الدائرة الاعلامية بالمؤتمر طارق الشامي، أشاد نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي بإقامة وتنظيم المهرجان لعرض وإبراز المنتجات اليمنية وفي مقدمتها المانجو اليمني وغيرها من الفواكه.

وحث الجماعي على أهمية تشجيع منتج المانجو والمنتجات الوطنية بشكل عام، ووضع حد لكل ما يستهدفها رغم جودتها التي لا تضاهيها جودة على مستوى العالم.

من جهته أوضح نائب وزير الزراعة والري رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا رضوان الرباعي ، أن زراعة المانجو في اليمن تشغل ما يقارب 10 ألف هكتار ويعمل بزراعتها أكثر من ثلاثة ألف مزارع، وهو ما يجب تعزيز الجهود لدعم وتشجيع هذا المنتج وإزالة كافة العوائق التي تقف أمام تطوير زراعته وانتاجه وتصديره.

وقال الرباعي إن جودة المانجو اليمني بحاجة الى استغلال مثل هذه الفعاليات لوضع الرؤى الكفيلة بتطويره ليصبح رافداً مهما للاقتصاد الوطني، وهو ما يجب إيجاد تكامل زراعي وصناعي حقيقي حتى نحقق نهضة حقيقية ليستفيد الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير واستيعاب أكبر قدر من الأيدي العاملة.

من جانبه أشار أمين العاصمة حمود عباد الى الخصائص والجودة التي تمتاز بها المانجو والفاكهة اليمنية التي تعتبر من أجود المنتجات على مستوى العالم، وهو ما ينبغي أن يعطى هذا الجانب أولوية من الاهتمام لتشجيع المنتج المحلي وتطوير وسائل تسويقه وتصديره حتى يستطيع المنافسة عالمياً ويحضى بالمكانة التي يستحقها.

ويحتوي المعرض على ما يقارب 120 جناح وجهة من المصدرين والجمعيات الزراعية، وكبار المزارعين والمنتجين، والأسر المنتجة ومعامل الصناعات الغذائية، ومصانع محلية المعتمدة على المنتج المحلي، بالإضافة الى مشاركين من قطاع البن وقطاع العسل وأصحاب الكافتيريات الذين يعتمدون على منتجات محلية ومطاعم ورواد الابتكار ومعامل التمور وأصحاب المدخلات الزراعية.