أخبار اليمن : صنعاء: افتتاح محطتي تعبئة غاز نموذجيتين

صنعاء: افتتاح محطتي تعبئة غاز نموذجيتينافتتح وزير النفط والمعادن في حكومة تصريف الأعمال، أحمد دارس، ونائبه – القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، ياسر الواحدي، اليوم، محطتين نموذجيتين لتعبئة غاز السيارات والغاز المنزلي في أمانة العاصمة.

كما اطلعا على تجربة اختبار وسائل الأمن والسلامة في المحطتين، والتأكد من مدى جاهزيتهما وفعاليتهما.

وخلال الافتتاح، أشاد الوزير دارس بدور الشركة اليمنية للغاز في الإشراف على تنفيذ مثل هذه المنشآت الخدمية والاستثمارية، التي ستسهم في توفير الغاز للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم؛ باعتبارها من المتطلبات الضرورية والأساسية لهم.. منوها بالتطور الملحوظ في توفير الغاز، سواء لمحطات السيارات، أو للمواطنين.

واعتبر افتتاح المحطات النموذجية المتخصصة في مجال الغاز خطوة مهمة للحد من تلاعب بعض الوكلاء، سواء بالوزن أو بالأسعار، أو إخفاء مادة الغاز، وبالتالي ضمان حصول المواطنين على هذه المادة، وفق معايير الأمن والسلامة.

ودعا الوزير دارس المستثمرين العاملين في هذا القطاع إلى التوجّه نحو إنشاء محطات نموذجية، بحيث يراعى فيها كافة معايير الأمن والسلامة، والإجراءات الفنية المتبعة عند إنشاء محطات تعبئة الغاز.

من جانبه، أشار نائب وزير النفط والمعادن إلى أن افتتاح وتدشين المحطتين يأتيان استكمالا لبرنامج الشركة اليمنية للغاز لتشغيل وتدشين عدد من المحطات النموذجية لبيع الغاز بالشكل المباشر.

وبيّن أن المحطات النموذجية لتعبئة الغاز يتم افتتاحها وتدشين العمل فيها، بعد التأكد من إجراءات إنشائها، وتجهيزها بالمواصفات الفنية، واشتراطات شركة الغاز، والالتزام بكافة معايير الأمن والسلامة، سواء لخزانات المحطة، أو طرمبات التعبئة والملحقات الأخرى.

ولفت إلى أنه تم الاطلاع على منظومة الأمن والسلامة في المحطتين النموذجيتين، التي تُظهر كفاءتهما وفاعليتهما في مواجهة أي طارئ.

وأكد الواحدي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة العليا، ومتابعة حثيثة من قِبل قيادة وزارة النفط، من أجل تطوير آلية بيع الغاز وفق أسس ومعايير عالية لتغطية احتياجات المواطنين من هذه المادة، والحد من أي تلاعب يتم من خلال بعض الوكلاء.

وتطرّق إلى الجهود التي تبذلها الشركة في توفير احتياجات المواطنين من الغاز وفق آليات وبرامج مباشرة، بحيث يلمس الجميع استقرار الوضع التمويني لهذه المادة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات، في ظل تداعيات العدوان.

من جانبهم، عبّر عدد من المواطنين عن شكرهم للشركة اليمنية للغاز لدورها في افتتاح مثل هذه المشاريع الخدمية، التي تسهم في تلبية احتياجاتهم، والتخفيف من معاناتهم.

