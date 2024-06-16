أخبار اليمن : القطاع النسائي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

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المؤتمر نت - القطاع النسائي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
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دوت الخليج -
القطاع النسائي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
رفعت فاطمة عبدالله الخطري الأمين العام المساعد لقطاع المراة بالمؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك إلى الاخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام جاء فيها :
الاخ المناضل/صادق امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
الاخوه /نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام الكرام
الاخ/الأمين العام المحترم
الاخوه/الامناء العموم المساعدون الكرام
الاخوات والاخوة/قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام
باسمي وباسم القطاع النسوي في المؤتمر الشعبي العام وفروعه في محافظات الجمهورية اليمنية ابعث اليكم اسمي ايات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك والذي يعود علينا في عامه التاسع علي التوالي ووطننا والشعب اليمني ما زال يتعرض للعدوان والحصار الظالم والذي تجاوز كل القيم الدينية والإنسانية والقانونية والمعاهدات الدولي.
ولا ننسى ايضا العدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا والذي جاء نتيجة مواقف اليمن في مناصرة الأشقاء في فلسطين ضد ما يتعرضون له من عدوان وحصار وتدمير من قبل دولة الاحتلال الصهيوني وبمساعدة أمريكية وغربية .
وبهذه المناسبة العظيمة نجدد لكم الالتزام والمضي تحت قيادتكم الرشيدة وقراراتكم الحكيمة في العمل التنظيمي والحفاظ على وحده الوطن والمؤتمر .
اختكم فاطمة عبدالله الخطري
الأمين العام المساعد لقطاع المرأة في
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امير السيد
محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام