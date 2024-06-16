أخبار اليمن : مجيديع يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى ويؤكد على مساندة فلسطين

مجيديع يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى ويؤكد على مساندة فلسطينرفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى الأخ صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، فيما يلي نصها:

الاخ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – الأكــرم

بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1445هـ، اتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة التي تحل علينا والشعب اليمني يواصل صموده في مواجهة العدوان الامريكي البريطاني الذي جاء ردا على موقف شعبنا اليمني وقيادته وقواته المسلحة في مساندة ومناصرة غزة والاشقاء في فلسطين .

ونحن اذ نهنئكم ونهنىء قيادات وقواعد المؤتمر فاننا نؤكد ان موقف المؤتمر كان وسيظل منطلقا من قيم ومبادىء وارث وتاريخ شعبنا اليمني القومي والعروبي والاسلامي في رفض الظلم والصلف ومساندة الاشقاء في فلسطين بكل ما امكننا .

مرة اخرى نهنئكم بهذه المناسبة، متمنيين لكم دوام الصحة واستمرار العطاء، وللشعب اليمني النصر وكل عام وأنتم والوطن بخير.

أخوكم/ الشيخ عبدالله احمد مجيديع

الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية