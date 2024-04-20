تعرف على الأسباب وراء ارتفاع سعر الذهب للاسبوع الخامس

تعرف على الأسباب وراء ارتفاع سعر الذهب للاسبوع الخامسسجلت أسعار الذهب عند التسوية، ارتفاعاً للأسبوع الخامس على التوالي، حيث أدت المخاوف من المزيد من الانتقام المتبادل بين إيران وكيان العدو الصهيوني إلى تحفيز الطلب على الملاذ الآمن.

وبحسب ما نقله موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم السبت، ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.7 في المائة إلى 2395.15 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه إلى 2417.59 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.. وارتفعت الأسعار بنسبة 2.2 في المائة هذا الأسبوع. وارتفع سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 2413.8 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المائة إلى 28.66 دولار.. وخفض بنك (HSBC) توقعاته لمتوسط أسعار البلاتين لعام 2024 إلى 1055 دولاراً للأونصة من 1105 دولارات، والبلاديوم إلى 1095 دولاراً للأونصة من 1138 دولاراً.

ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 931.22 دولار، كما نزل البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1016.91 دولار.. وسجل كلا المعدنين انخفاضات أسبوعية.