نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين رضا: "أنا بشتغل الفن عشان بحب أبوظ شكلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة شيرين رضا، أنه عندما تشارك في عمل سينمائي أو درامي تحرص علي تغيير شكلها من خلاله، وذلك خلال حوارها علي قناة MTV أثناء حضورها في افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وقالت شيرين رضا: "لما بعمل فيلم بعمل شخصية غيري وليست شيرين رضا ولازم ابوظ شكلي كي ألبس الشخصية التي أقوم بتجسيدها لكن لما بتصور على ريد كاربت أو إعلان بيكون شكلي حلو".

وتابعت: "أنا بشتغل شغلانة عشان بحب أغير من شكلي وهناك فيلمين سيطرحا قريبا بوظت فيهم شكلي وشعري منهم دور مجنونة والاخرى شخصية تخرج من من السجن والفيلمين أسمائهما (ما بعد الجنون) و(مقسوم)".

إطلالة شيرين رضا

ومن ناحية أخري، ظهرت شيرين رضا بفستان أسود طويل بكتف واحد، وحملت حقيبة فضية صغيرة، ووضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها.

حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وحرص العديد من نجوم الفن على حضور المهرجان من جميع أنحاء العالم ومنهم: نبيلة عبيد، جوني ديب، شيرين رضا، لبلبة، نادين نسيب نجيم، ماجي بو غصن، محمد ثروت، ياسمين رئيس، قصي خولي، هادي الباجوري، دانييلا رحمة ياسمين صبري، أمينة خليل، عادل كرم، مريم أوزيرلي، ليلى علوي، وويل سميث، دينا الشربيني، شارون ستون، رانفير سينج، مايا دياب، حسن أبو الرووس، داليا مبارك، محمد عبد الرحمن توتا، ظافر العابدين، هند صبري، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي تقام في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 من ديسمبر المقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.