نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. سوسن بدر تنعي ناهد فريد شوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نعت الفنانة سوسن بدر المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، والتي توفيت اليوم، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نعي سوسن بدر لـ ناهد فريد شوقي

شاركت سوسن بدر متابعيها بصورة لناهد فريد شوقي، وعلقت عليها قائلة:" حبيبتي يا ناهد الله يرحمك ويغفر لك ويرزقك الجنة ويجعل كل الوجع اللي شوفتيه في ميزان حسناتك، في امان الله يا حبيبتي".



معلومات ناهد فريد شوقي

رحلت المنتجة ناهد فريد شوقي عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا بعد صراع مع المرض،وهي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وشقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي من الأب، وهي أم الفنانة ناهد السباعي.

مشاركة سوسن بدر في مسلسل “ حدوتة منسية”

وفي سياق آخر، تشارك سوسن بدر حاليًا مسلسل " حدوتة منسية "، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي، عن أزمة ميراث في عائلة كبيرة، بين أبناء سوسن بدر، وتحدث أزمة عائلية بين الإخوة هشام اسماعيل ومحمود حجازي، محمد علي رزق، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، ويمتد الخلاف لكل شخص في أسرته، بسبب هذا الميراث.

أبطال مسلسل “حدوتة منسية”

مسلسل" حدوتة منسية” من إخراج محمد محيى الدين، وتأليف محمود حمدان، ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد فهيم، عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، وآخرون.