انت الأن تتابع خبر أحلام تستضيف المنور وعمور في أولى حلقات برنامجها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت الفنانة الإماراتية أحلام، أولى حلقات برنامجها التلفزيوني الجديد "أحلام ألف ليلة وليلة"، الذي تعرضه قناة أبوظبي، بإستضافة الثنائي المغربي أسما لمنور وحاتم عمور.



وبدأ عرض البرنامج اعتباراً من مساء السبت، 9 ديسمبر( كانون الأول)، من المرتقب أن يُقدّم كوكبة استثنائية من نجوم الفن والغناء العربي، والذين سيحيون أمسيات غنائية متميزة تمتزج فيها أصواتهم الأصيلة وسط أجواء طربية ساهرة.



وأعربت المغنية المغربية عن سعادتها، مؤكدة أن الليلة الماضية كانت "من أحلى الليالي"، في حين قامت "أم فاهد" خلال البرنامج بتوقيع أسما على تعهُّد أن تمنح فناناً إحدى أغانيها دون مقابل.



وقدّم الثلاثي أحلام وأسما وحاتم "تريو" لأغنية من التراث المغربي، في ليلة مغربية ساحرة كما وصفها الجمهور.



وتحدّث عمور عن مقياس اختياره للأغاني، مؤكداً أن موضوع الأغنية لديه هم أهم خطوة، ثم يأتي لاحقاً اللحن، في وقت قالت فـيه "الملكة" كما يحلو لمحبي أحلام مناداتها، أن "البوب المغربي أصبح الأكثر شهرة في الوطن العربي خلال السنوات الـ10 الماضية" .