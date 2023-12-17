محمد شاهين يتصدر تريند يوتيوب بـ "متعشم في مين" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر المطرب محمد شاهين، تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب بأغنيته الجديدة "متعشم في مين" بعد يومين فقط من طرحها على يوتيوب.

واقتربت الأغنية من حاجز الـ 200ألف مشاهدة على يوتيوب لتحتل المركز الـ 19 ضمن قائمة الأعلى إستماعًا ومشاهدة.









تفاصيل أغنية متعشم في مين





والأغنية من كلمات: مودي نبيل، وألحان وتوزيع موسيقي: أحمد عز، ميكس وماستر: ماهر صلاح، وإخراج: أحمد جريزمان.





كلمات أغنية متعشم في مين

متعشم في مين

إللي تمنه فلوس رخيص

إوعي تزعل ع الخسيس

ما إحنا قولنا بلاش تقيس

يوم غلاوتك عند حد

ناس بنيتهم وقعوك

نار تاكلهم لو شافوك

يوم بتضحك يحسدوك

النفوس شايلين بجد

عيشت بتنور حياتهم

كنت ليهم طوق نجاتهم

وأما أول فرصه جاتهم

دول بإيدهم غرقوك

كان بيتدارى ف هزارهم

غل وصغرت ف نظرهم

قلبك الغلبان عذرهم

لما كانوا بيجرحوك

عيش وملح معاك خانوه

ياخدوا خيرك ينكروه

حتى قلبك كسروه

داسوا على عشرة سنين

شوفت أقرب حد ليك

كله شر بيئذى فيك

فوق ده كان مضحوك عليك

إنت متعشم ف مين





آخر أعمال الفنان محمد شاهين

ويذكر ان آخر أعمال الفنان محمد شاهين أغنية" لون باهت "، والتي طرحها مؤخرًا على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وتصدرتالأغنية التريند فور نزولها وحققت ملايين المشاهدات منذ طرحها، وتعد «لون باهت» للفنان محمد شاهين، كلمات محمد الشافعي، ألحاناسلام رفعت، توزيع اسلام رفعت، تسجيل ومكس ماهر صلاح، جيتارات مصطفي أصلان، تأليف وتريات: اسلام رفعت، وتعاون ايضا فيأغنية "داء الغياب" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد إبراهيم، والملحن محمد عبية، والموزع الموسيقي محمد عمار،ومهندس الصوت محمدصقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر.