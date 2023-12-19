نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب صاحبة السعادة.. مريم الخشت تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة مريم الخشت محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما حلت ضيفة هي ووالدها الشيف عماد الخشت على إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على شاشة dmc، كشفت عن مشهدها المفضل في مسلسل "كلبش 2، قالت: "من أكتر المشاهد القريبة لقلبي، مشهدها بعد ما زوجها الجاسوس "عمرو وهبة"، بيتقبض عليه، وهي بتروح ليه عشان تشوفه في الحبس، بعد ما ساعدت في القبض عليه، لإنه بيمثل مشهد ارتياح بعد الأحداث الكثيرة اللي بتشوفها".

تفاصيل خطوبة الفنانة مريم الخشت

وكشف الشيف عماد الخشت والد الفنانة مريم الخشت، تفاصيل خطوبة ابنته قائلة: "كنت أتغدى أنا وابنتى ووالدتها خارج المنزل، ونحن نركب السيارة، شعرت أن هناك شيئا لدى مريم وسألتها في شيء هل هناك شخص يريد خطبتك؟، فضحكت ثم قالت لى "نعم فيه"، فسألتها: وما شعورك نحوه؟ فشعرت بارتياح منها تجاهه، ثم طلبت منها أن أراه في نفس اليوم؛ لأننى كنت أريد أن أراه على طبيعته، جاء خطيبها في نفس اليوم، وكان متوترا، ثم تحدثنا مع بعض وتعرفت عليه ومن خلال دراستى وخبرتى العملية وعقليتى بيزنس بدأت أسأله عن تفاصيل عمله، وشعرت أنه يفهم كل شيء في عمله ويحب ما يعمله، وتأكدت أنه رجل يعتمد عليه".

آخر أعمال مريم الخشت

وكان آخر أعمال مريم الخشت هو مسلسل عملة نادرة في رمضان 2023، المسلسل تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، ناقشت نيللي كريم معاناة المرأة الصعيدية في مسلسل عملة نادرة، حيث تم تسليط الضوء على الصراعات التي تتعرض لها المرأة الصعيدية مع أهل الزوج بعد وفاته، فجسدت نيللي كريم خلال هذا العمل الفني دور نادرة وهي السيدة الصعيدية التي تخوض صراعا كثيرة مع عائلة زوجها بعد وفاته، لكنها على الجانب الآخر ترفض الاستسلام من أجل حرمانها من الميراث، ومن أجل الحصول على حقوقها تخوض حربًا حربا واسعة.

من هي مريم الخشت؟

ولدت مريم عماد الخشت 29 يناير 1985، وؤوالدها هو الشيف الشهير عماد الخشت مقدم برنامج الطهي طبخة ونص على قناة CBC سفرة ووالدتها هي الفنانة زينب مبارك وهي أيضًا كاتبة وممثلة ومؤدية صوتية، بدأت مريم التمثيل منذ الصغر والقيام بأعمال الدوبلاج لشخصيات ديزني المشهورة، تخرّجت من كلية الفنون الجميلة قسم تصوير – زيت، وظلت تعمل في مجال الدوبلاج، كما عملت في إذاعة الراديو في محطة ميغا إف إم، حصلت على أول دور لها عندما سألت الفنانة أمينة خليل على حسابها فيسبوك إذا كان هناك أحد يريد التمثيل وبالفعل تقدمت ونجحت مريم وتم ترشيحها في مسلسل لا تطفئ الشمس بدور شهيرة ليكون أول مسلسل تقوم به.